Метели и гололедица: саратовцев предупредили о серьёзном ухудшении погоды 11 января

Жителей Саратовской области предупредили об ухудшении погоды в воскресенье 11 января.

По прогнозам синоптиков, регион ожидают метели, снежные заносы, туманы и гололедица, что создаст опасные условия на дорогах.

Ночью прогнозируется похолодание до -9…-14°, в отдельных районах — до -21°, днем температура будет колебаться от -3 до -8°, а местами может подняться до +2°.

Специалисты ОГУ СО «Безопасный регион» призывают жителей быть предельно осторожными. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров. В случае ЧП следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ольга Сергеева