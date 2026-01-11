Метеоролог объяснил природу загадочных линий на зимних саратовских полях в январе

Необычный зимний пейзаж, снятый фотографом Олегом Зябкиным 4 января в НИИ Юго-Востока, привлек внимание экспертов.

Четкие линии на снегу оказались не случайным узором, а так называемыми застругами — видимой моделью сложного физического процесса.

Как пояснил метеоролог Максим Червяков, эти снежные микрогребни образуются ветром в результате постоянного переноса и разрушения снежных частиц. Воздушный поток поднимает кристаллы, они сталкиваются, превращаются в плотную массу и откладываются, формируя характерные зигзагообразные гребни.

«На ровных пространствах воздух самоорганизуется, создавая эти удивительные линии, — отметил специалист. — По сути, заструги — это застывший «слепок» ветровых потоков, их моментальная карта».

Снимок наглядно показывает, как природа создает сложные структуры под воздействием элементарных сил.

Ольга Сергеева