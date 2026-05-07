Между Саратовом и Москвой запустят скоростные двухэтажные поезда

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о планах запустить двухэтажные комфортабельные составы, которые свяжут Саратов и столицу.

Соответствующий видеоролик с речью политика распространили в соцсетях его сторонники.

Ключевое препятствие для реализации проекта — отсутствие контактной сети на участке «Ртищево — Кочетовка» протяженностью 336 километров. По словам Володина, сначала необходимо разработать проект электрификации этого отрезка, а затем изыскать финансирование.

Сегодня поезда вынуждены делать длительную остановку в Ртищеве для смены тепловоза на электровоз — состав стоит целый час. Аналогичная процедура повторяется в Кочетовке (Мичуринский район Тамбовской области). После подведения тока эти лишние маневры исчезнут, что сократит время в пути для пассажиров на два часа.

Электрификация спорного участка позволит убрать промежуточную смену локомотивов и сделает железнодорожное сообщение между Саратовом и Москвой заметно быстрее. Пока же сроки начала подготовки проектной документации не уточняются.

Ольга Сергеева