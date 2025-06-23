Между Саратовской областью и Казахстаном может появиться еще один пункт пропуска

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов назвал основные итоги работы делегации региона в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области.



Мероприятия в Совете Федерации проходили с 16 по 18 июня в Москве. Члены делегации приняли участие в заседаниях шести комитетов СФ, где обсудили актуальные для региона вопросы. Кроме того, губернатор Роман Бусаргин и Алексей Антонов выступили на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Часа субъекта».



Саратовская делегация выразила серьезную обеспокоенность проблемой миграции сайгаков, наносящих ущерб сельскому хозяйству левобережья. «Численность популяции животных необходимо контролировать, иначе сельскому хозяйству региона будет нанесен непоправимый ущерб, — отметил спикер регпарламента. — На региональном уровне уже приняты решения о компенсации фермерам, чьи хозяйства пострадали от нашествия животных. На федеральном уровне необходимо решение о регулировании поголовья. В этом вопросе нашли понимание со стороны федеральных ведомств».



Кроме того, на заседаниях комитетов СФ рассматривались инфраструктурные и коммунальные проекты региона, в частности, строительство транспортной инфраструктуры в рамках комплексного развития территории «Саратов Центральный» и реконструкция транспортной развязки «Стрелка» в областном центре, модернизация канализационного коллектора в Энгельсе.

Обсуждался вопросов восстановления автомобильного пункта пропуска «Фомин-Казталовка» на границе с Казахстаном. «Это будет способствовать развитию международных торговых связей, улучшит транспортную логистику, позволит снизить нагрузку на пункт пропуска в Озинках», — рассказал Антонов.



«Итогом нашей работы в Москве стал проект Постановления Совета Федерации, принятие которого ожидается в начале июля. Но уже сейчас нашим сенаторам Валерию Васильевичу Радаеву и Андрею Ивановичу Денисову поступило указание начать работу по всем этим вопросам, активнее участвовать в проблемах региона. Не снимаем с себя ответственности в плане регулирования регионального законодательства и поиска решений, но наиболее эффективного результата удастся добиться только совместными усилиями», — резюмировал Антонов.