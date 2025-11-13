Мигранты незаконно брили и стригли саратовцев в барбершопах

В Саратове проверки парикмахерских и барбершопов выявили нарушения миграционного законодательства.

В Волжском районе был обнаружен иностранный гражданин, нелегально работавший парикмахером и незаконно находившийся на территории России. В отношении него составлены административные протоколы, и теперь ему грозит выдворение из страны.

Администратор салона был оштрафован на 25 тысяч рублей. В Кировском районе также выявили двух нелегально работавших иностранцев. Работодатель привлечен к ответственности и оштрафован на 65 тысяч рублей за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.

Ольга Сергеева