Михаил Исаев: «К 1 сентября подходы к школам должны быть отработаны в полном объеме»

На совещании по благоустройству при главе Саратова обсудили ряд вопросов городского хозяйства.

Об этом сообщили в мэрии областного центра.

До начала нового учебного года осталось чуть более двух недель. Всем районным администрациям, комитетам по образованию, дорожного хозяйства и благоустройства поручено еще раз проверить состояние подходов к школам, при необходимости, провести те или иные дополнительные работы. Основной объем подготовительных мероприятий в настоящее время уже должен быть выполнен.

Участники совещания обсудили так же темпы восстановления асфальтового покрытия после работ на подземных коммуникациях. До понедельника всеми организациями, проводившими данные работы, будет представлен график устранения провалов и восстановления асфальта. В приоритетном порядке необходимо привести в порядок основные транспортные магистрали.

Отдельно на совещании обсудили состояние жилых и нежилых зданий.

«У каждого здания есть собственники, арендаторы. Недопустимо, чтобы дома, особенно в центральной части города, находились в каком-то неприглядном виде. Нужно выработать пошаговый план действий, как нам поправить эту ситуацию, привлекать собственников к ответственности, вести переговоры, требовать проводить ремонт, иногда это просто какие-то косметические работы. Комитету по архитектуре и правовому комитету нужно продумать, как выправить ситуацию с фасадами», — подчеркнул мэр Михаил Исаев.