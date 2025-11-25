Михаил Исаев: Особое внимание противогололедным материалам!

Отдельное внимание уделили противогололедным материалам.

Отказ от песка в пользу современных реагентов — это приоритет, обозначенный губернатором Романом Бусаргиным. Практика прошлого года показала: на участках, где использовались реагенты, весной город был значительно чище.

Благодаря поддержке региона и выделению дополнительных 50 млн рублей сейчас производится закупка необходимых объемов материала.

На примере Кировского района видим готовность к их приему. По предварительным оценкам, в пик сезона общий объем приобретения реагентов превысит 820 тонн.

Однако мало закупить, главная задача — обеспечить правильное хранение. Современный реагент работает эффективно, только если он сухой. Ранее перед руководством предприятия ставилась задача отремонтировать кровлю склада. Поручение выполнено. Материально-техническая база готова гарантировать сохранность смесей. Такой же подход необходим и на остальных предприятиях.