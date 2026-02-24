Михаил Исаев поблагодарил жителей Саратова

Покидая пост главы администрации Саратова, Михаил Исаев обратился к жителям областного центра.

Исаев выразил горожанам благодарность и заверил в своей помощи городу на новом посту вице-губернатора Саратовской области.

— Уважаемые жители Саратова, спасибо вам большое за поддержку!

Для меня работа руководителем любимого и родного города была большой честью и ответственностью. За это время было реализовано множество проектов, направленных на развитие Саратова. Задач остается еще очень много, и не сомневаюсь, что Игорь Молчанов, который возглавлял крупнейший Ленинский район, продолжит эффективную работу на благо нашего города. Его опыт, профессионализм и ответственность, которые доказаны на деле, станут для этого самой надежной основой.

Со своей стороны, на новой должности в областном правительстве продолжу делать всё, чтобы Саратовская область динамично развивалась и не останавливалась на достигнутом, — написал Исаев в соцсетях.

Ольга Сергеева