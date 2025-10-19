Михаил Исаев: Посетил строительство ливневого коллектора Глебучева оврага

Посетил строительную площадку очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага.

Ранее на строительство были выделены федеральные средства. Запуск объекта позволит значительно снизить нагрузку на экосистему реки Волги.

На сегодняшний момент подготовительные этапы практически завершены. Завершаются земляные работы по выработке котлована. Подрядчик ведёт устройство фундамента: погружение буронабивных свай. На площадке работают 3 бурильные установки и другая тяжелая техника, задействовано более 20 человек.

Перед председателем комитета по строительству и инженерной защите Эдуардом Нарыжным и подрядной организацией поставлена задача обеспечить своевременное завершение работ и усилить контроль за соблюдением графика проведения работ.