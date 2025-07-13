Михаил Исаев: В жару нужно следить за состоянием зеленых насаждений Саратова

На всех общественных территориях необходимо уделять особое внимание состоянию насаждений: деревьев, кустарников, цветников и газонов.

В городе установилась жаркая погода, растениям требуется своевременный полив.

В пос. Юбилейный обсудили с жителями состояние объектов, развитие зеленых зон.

В Кировском районе проверил Бульвар Героев Отечества. Общественная территория пользуется спросом у жителей окрестных домов. В дневное время здесь много ребятишек, которые гуляют на детских площадках, возле фонтанов.

Необходимо поддерживать здесь порядок: поправить отдельные элементы плитки, подсеять газон. На клумбах необходимо организовать дополнительную высадку цветов.