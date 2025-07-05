Минобороны РФ: над Саратовской областью сбиты девять БПЛА

Саратовская область 5 июля отразила атаку дронов.

Сегодня ночью и утром российские ПВО перехватили 94 беспилотника над различными регионами, включая 9 над Саратовской областью.

Губернатор Роман Бусаргин предупредил жителей о воздушной угрозе в 4:19. Вскоре в Саратове и Энгельсе были слышны хлопки, а затем зафиксированы повреждения жилых домов. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Один из дронов попал в крышу многоэтажки на Волжском проспекте в Энгельсе. Временно закрывавшийся аэропорт «Гагарин» возобновил работу утром.

Аналогичные атаки произошли в Воронежской (34 дрона), Брянской (11) и других областях.