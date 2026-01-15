Минстрой хочет расселить 412 аварийных домов в Саратове и области до конца 2026 года

В Саратовской области до конца 2026 года планируется переселить 829 человек, проживающих в ветхом жилье.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нынешний этап программы, который должен быть завершён до 31 декабря 2026 года, касается 412 аварийных жилых помещений общей площадью 15,5 тыс. кв. м в трёх районах области. На их расселение предусмотрено 1,33 млрд рублей.

По данным министра строительства и ЖКХ региона Михаила Бутылкина, в области в целом насчитывается около 1,1 тыс. аварийных домов. На решение этой проблемы в полном объёме требуется около 67 млрд рублей. Ведомство работает над ней поэтапно, активно участвуя в федеральных программах.

Ольга Сергеева