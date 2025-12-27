Минтранс региона назвал условия запуска скоростных поездов Саратов – Москва

Министерство транспорта Саратовской области ответило на вопрос жителей о запуске скоростных поездов до Москвы.

Ведомство отмечает, что существующие электропоезда модели «Сапсан» технически способны развивать скорость до 160 км/ч.

Однако для реализации такого сообщения требуется масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. В частности, необходимо увеличить пропускную способность путей, что подразумевает строительство дополнительных главных путей, а также провести полную реконструкцию линий для обеспечения безопасного движения на высоких скоростях.

Ольга Сергеева