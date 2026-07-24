Минтруд сообщил саратовцам новые правила применения маткапитала на учёбу

Семейным капиталом в Саратовской области можно оплатить автошколу.

Министерство труда и соцзащиты региона разъяснило условия использования областного материнского капитала для оплаты образования. Средства допустимо направлять на обучение, включая курсы в автошколе, но только при наличии у программы государственной аккредитации.

Если учебное заведение имеет лицензию, а его программы аккредитованы — оплата капиталом разрешена. В ведомстве добавили, что потратить деньги можно на любого ребенка в семье, но само право на распоряжение наступает, когда третьему ребенку исполнится три года.

Ольга Сергеева