Минздрав сообщил о выписке пострадавших в ДТП детей под Саратовом

Все дети, которые проходили стационарное лечение после аварии с пассажирским автобусом, случившейся 3 апреля в Саратовской области, уже выписаны и вернулись домой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Однако один ребёнок по-прежнему остаётся под присмотром врачей — сейчас он находится в одной из московских клиник. Его состояние медики оценивают как стабильное, но при этом средней степени тяжести.

Напомним, трагедия разыгралась в Петровском районе. Автобус, в котором школьники из Ершова ехали на экскурсию в Пензу, попал в ДТП. В результате аварии водитель транспортного средства погиб. Одной школьнице оторвало кисть руки.

Ольга Сергеева