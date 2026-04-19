Мизулина хочет обратиться к Володину из-за закрытия летом детских лагерей в Саратове

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты, намерена обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за решения саратовских властей ограничить работу детских лагерей на Кумысной поляне.

О своих планах Екатерина Мизулина сообщила в собственном канале на платформе Max.

Поводом для беспокойства стал запрет на проведение летней оздоровительной кампании 2026 года на территории 10 лагерных объектов. Как пояснили РИА Новости в мэрии Саратова, мера связана с «угрозами безопасности». При этом официальные подробности о характере рисков не раскрываются.

Мизулина отмечает, что жители региона ждут внятных объяснений и уже начали собирать подписи под соответствующей петицией. В своём обращении она проводит параллель с южными регионами России, где детские лагеря продолжают работу даже в условиях регулярных атак беспилотников. Общественный деятель выражает надежду, что Вячеслав Володин, как уроженец области и влиятельный федеральный политик, сможет детально разобраться в ситуации.

Напомним, 16 апреля глава Саратова Игорь Молчанов объявил о решении не открывать лагеря на Кумысной поляне летом 2026 года. В мэрии пояснили, что мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности детей.

Ольга Сергеева