Многодетная мать предложила вернуть «Карат» государству для оборонзаказа

Член Общественного совета при саратовской облдуме Юлия Квилинская выступила с инициативой вернуть в государственную собственность территорию бывшего завода «Карат». Соответствующее предложение прозвучало в эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове.

Поводом для обсуждения стал спор вокруг строительства новой школы в Ленинском районе, часть которого планируется на территории сквера «Территория детства». Противники этого проекта предлагают альтернативу — выкупить землю бывшего завода, однако, по словам Квилинской, платить крупную сумму за неликвидный объект нецелесообразно.

Общественница также предложила рассмотреть возможность возобновления на территории «Карата» производства оборонной продукции. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что эта площадка не подходит для строительства социальных объектов.

Подробности инициативы будут обсуждаться 5 сентября в 14.00 в программе «Тема недели» на радио «Комсомольская правда в Саратове» 90.6 FM.