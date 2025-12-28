Мороз в Саратове: пассажирские маршруты усилили резервными автобусами

В Саратовской области в связи с резким похолоданием увеличено количество общественного транспорта.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, в частности между Саратовом и Энгельсом, организовано дежурство дополнительных автобусов. Они будут оперативно заменять вышедшую из строя из-за морозов технику.

Как пояснил замминистра транспорта Алексей Шажко, такая практика сохранится и в период новогодних каникул. Перевозчики подтвердили готовность к регулярному мониторингу состояния транспорта и его своевременному замещению.

Ранее ведомство провело консультации с транспортными компаниями по обеспечению бесперебойной работы в условиях экстремальных температур.

Ольга Сергеева