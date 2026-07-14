Мошенники рассылают поддельные предписания от имени ФАС

В России зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на компании, работающие в сфере нефтепродуктов и госзакупок.

Злоумышленники рассылают от имени Федеральной антимонопольной службы письма с уведомлениями о якобы начавшихся проверках.

В сообщениях получателям предлагают ознакомиться с полным перечнем документов и сведениями о нарушениях. Для этого необходимо перейти по QR-коду, который ведёт на фишинговый сайт.

В ФАС призывают компании быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также проверять подлинность поступающих запросов через официальные каналы связи ведомства.

Ольга Сергеева