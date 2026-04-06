Мост в Ивантеевском районе «освободился» от талых вод в апреле

Паводок в Саратовской области: подтоплений нет, освободился один мост.

Губернатор Роман Бусаргин обнародовал свежие данные о паводковой обстановке в регионе по состоянию на утро 5 апреля.

По информации экстренных служб, подтоплений населённых пунктов и инфраструктурных объектов талыми водами не зафиксировано. За минувшие сутки полностью освободился от воды мост в Ивантеевском районе — движение по нему уже восстановлено.

На большинстве малых рек бассейнов Волги и Урала уровень воды снижается. Исключение — река Малый Узень, где ситуация остаётся под контролем. Небольшой подъём отмечается лишь на Хопре, Медведице и Карае (бассейн Дона).

Для обеспечения транспортной доступности продолжает работу лодочная переправа через Медведицу у Аткарска. С момента запуска перевезено 96 человек, включая 14 детей. Ситуацию держат на постоянном контроле.

Ольга Сергеева