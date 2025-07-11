Мосту «Саратов-Энгельс» исполнилось 60 лет

Сегодня автомобильный мост «Саратов-Энгельс», знаковый символ Саратовской области, отмечает 60-летний юбилей. Об этом напомнил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Строительство моста началось в 1958 году. Он стал уникальным сооружением благодаря железобетонным конструкциям и центральному пролёту без опор в воде, обеспечивающему свободный проход судов. На момент открытия в 1965 году мост был самым длинным в Европе.

В строительстве участвовало около 1,5 тысячи человек, включая комсомольцев со всей страны. Прочность сооружения проверяли 250 грузовиками. Мост стал источником вдохновения для художников, поэтов и музыкантов, о нём снимали фильмы и слагали легенды. Ходили слухи, что под ним даже пролетал самолёт, хотя строители считают это вымыслом.

В первый год по мосту проезжали около тысячи автомобилей в день, а сейчас — до 40 тысяч. Для жителей региона он остаётся не только переправой, но и символом Саратовской области.