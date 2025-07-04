Музей школы из Базарного Карабулака стал лучшим в ПФО на конкурсе «Герои Отечества»



Музей истории школы №1 им. А.Е. Рыбаковой (р.п. Базарный Карабулак) победил в региональном этапе конкурса Приволжского федерального округа «Герои Отечества». В 2025 году за звание лучшего боролись 73 школьных музея Саратовской области.



Экспозиция включает 11 тематических разделов: от основания школы и учительской династии Чернышовых до периода Великой Отечественной войны, истории директоров и выдающихся выпускников. Фонд насчитывает 848 экспонатов: документы, фотографии, портреты, публикации. Среди уникальных артефактов — учебники и аттестаты прошлых лет, а также техника СССР (фотоаппараты, патефон, кинопроекторы).

Призёры конкурса:

2-е место — Музей боевой славы 57-й армии (школа №100, Саратов);

3-е место — Музей «Zaветам Vерны» (школа №28, Балаково).

Проект «Герои Отечества» реализуется под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его цель — системная поддержка защитников Отечества и сохранение памяти о погибших при исполнении долга.