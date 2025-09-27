Мужчина покалечился в ДТП с пассажирским автобусом в Саратове

В субботу, 26 сентября, на улице Валовой в саратовском Волжском районе было зарегистрировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один из водителей.

Согласно официальной информации ГАИ, инцидент случился в 18:20. Напротив дома № 2/10 произошло столкновение легкового автомобиля марки «Шкода», которым управлял 45-летний мужчина, и автобуса «Неоплан». За рулем автобуса находился водитель 1966 года рождения.

По предварительным данным, в результате аварии водитель пассажирского транспорта получил телесные повреждения, потребовавшие его последующей госпитализации в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося и определения виновной стороны.

Ольга Сергеева