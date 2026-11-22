В Саратове на улицах Артиллерийской и Танкистов высадили крупномеры.

Ранее деревья появились на смотровой площадке у старого аэропорта, на набережной, в Детском парке и саду Липки, на улицах Большая Казачья, Зарубина, Вольская, Советская, пр. Столыпина и пр. 50 лет Октября. Работы идут в рамках региональной программы по озеленению, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В этом году на эти цели из областного бюджета выделили 20 миллионов рублей. Важное условие программы — максимальная приживаемость саженцев: для этого обустраивают систему полива и аэрации, а за соблюдением технологий следят профильные специалисты.

В ближайшее время коммунальные службы приступят к высадке деревьев на улице Соколовой и проспекте 50 лет Октября.