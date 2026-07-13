В уборочную на АЗС Саратова дизтопливо выросло в цене до 120 рублей литр

В Саратове стоимость дизельного топлива приблизилась к цене бензина АИ-95.

На заправке «Торэко» солярка продавалась по 110 рублей за литр, АИ-95 — по 118 рублей, АИ-92 — по 108 рублей. Очередей на АЗС нет.

На заправке «Залив» дизтопливо стоит 120 рублей за литр, АИ-95 — 130 рублей, АИ-92 — 120 рублей.

Уборочные работы увеличивают спрос на дизельное топливо для сельхозтехники.

По данным «Коммерсанта», закупочные цены на солярку для предприятий Черноземья за месяц выросли на 46% на фоне перебоев с поставками и ограничений розничной продажи.

В Саратовской области уборочная только начинается, фермеры в начале июля сообщали, что запасов топлива хватит на пару месяцев.

Ольга Сергеева