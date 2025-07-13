На экоферме под Саратовом зоозащитники спасают оставшихся без матери зайчат

В саратовском зоопарке выхаживают осиротевших зайчат.

В экоферме «Олений остров» (п. Татищево) спасают двух зайчат, оставшихся без матери. По словам сотрудников, взрослую зайчиху сбила машина, и местные жители принесли детенышей в зоопарк.

Сейчас малышей выкармливают козьим молоком из соски. Постепенно они адаптируются — перестают бояться людей и начинают проявлять любопытство.

«Без помощи эти зайчата погибли бы от голода или стали бы добычей хищников», — отмечают в зоопарке. После реабилитации животных планируют выпустить в естественную среду обитания.