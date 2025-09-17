На фронтах спецоперации геройски погибли еще девять саратовских бойцов

В ходе специальной военной операции погибли девять жителей Саратовской области.

Издание «Петровские вести» сообщило о прощании с Валерием Ерошихиным и Рамисом Поповым. Оба родились в селе Кожевино. Ерошихин, работавший в сфере строительства, погиб 1 мая, служа наводчиком. Попов, электросварщик по профессии, служил командиром отделения и погиб 28 апреля.

Также состоялись церемонии прощания с Олегом Татаровым, Ерсаином Мусакаевым, Владимиром Григорьевым, Николаем Юматовым, Максимом Лунюшкиным, Дмитрием Дорошенко и Сергеем Вороновым.

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

СВО продолжается 4-й год. Общие потери со стороны ВС РФ засекречены.

Ольга Сергеева