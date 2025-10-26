На фронтах военной спецоперации геройски погибли жители Энгельсского района

От

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции смертью храбрых пали еще трое военнослужащих — уроженцев Энгельсского района Саратовской области.

Согласно официальному заявлению местной администрации, погибли Алексей Марков, Иван Кирьянов и Николай Кузмин.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководство муниципального образования выразили глубокие соболезнования родным и близким павших воинов.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Число погибших российских военных на фронте не сообщается.

Ольга Сергеева