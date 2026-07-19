На Кумысной поляне в Саратове продолжат масштабную высадку леса

В природном парке «Кумысная поляна» планируют расширить масштабы лесовосстановительных работ.

Соответствующую задачу поставил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перед региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Весной текущего года на территории парка было высажено 5,5 тыс. саженцев. В дальнейшем объёмы высадки планируется нарастить за счёт освоения свободных участков, в том числе земель, которые недавно вошли в состав охраняемой территории.

При проведении работ будет применяться выборочный подход к подбору пород деревьев: для посадки отберут только те виды, которые демонстрируют наилучшую приживаемость в местных климатических и почвенных условиях.

За последние пять лет площадь Кумысной поляны увеличилась на 2,4 тыс. гектаров. В настоящее время она составляет около 7 тыс. гектаров. Парк выполняет функции основного «зелёного щита» города.

Ольга Сергеева