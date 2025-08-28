На навигацию для лесопожарной техники Саратовской области выделили 7 млн

26 августа в пресс-центре «КП-Саратов» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин рассказал о готовности региона к прохождению периода повышенной пожарной опасности в лесах.

По словам Трошина, пожароопасный сезон в этом году был объявлен 24 марта – на неделю раньше обычного срока. Подготовка к нему началась заблаговременно: ещё в конце прошлого года был укомплектован штат лесных пожарных, подготовлена техника и оборудование. Из областного бюджета в рамках нацпроекта «Экологическое благополучние» президента РФ Владимира Путина выделено 7 миллионов рублей на оснащение всей техники системами навигации.

По итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО, Саратовская область получила оценку «готов» к пожароопасному сезону.