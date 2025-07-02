На новые смены Центра реабилитации участников СВО поступило более 40 заявок

В реабилитационно-восстановительный центр в Спорткомплексе «Кристалл» заехал второй поток участников специальной военной операции.

Медицинские специалисты и психолог определят индивидуальный план реабилитации для каждого участника смены. Пациентов ждут как физкультурно-оздоровительные услуги, так и программа тренировок. В распоряжении участников СВО спортивный и тренажерный залы, а также посещение бассейна.

«Благодаря поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина и открытию Центра реабилитации на базе учреждения нам удалось существенно улучшить материально-техническое состояние объекта. Стоит отметить, что после первого потока пациентов количество желающих пройти реабилитацию значительно возросло. Уже сейчас формируется график на весь летний период. Мы создаем условия под индивидуальные потребности каждого ветерана»,- подчеркнул директор спортивного комплекса «Кристалл» Сергей Юдин.

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