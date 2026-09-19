На одном из избирательных участков Балакова проголосовал участник СВО Алексей Аксёнов

В дни выборов депутатов Государственной Думы на одном из избирательных участков города Балаково в голосовании принял участие член Балаковского отделения «Боевого братства», участник СВО Алексей Аксёнов.

Он рассказал, как проходит голосование.

«Трехдневный формат голосования — это действительно удобно для людей. Каждый может прийти на участок в комфортное для себя время, не перенося свои рабочие или личные планы. Такой подход делает выборы доступнее и эффективнее, ведь проголосовать за своего кандидата успевают абсолютно все. Сам я тоже не стал откладывать дело в долгий ящик — уже зашел на свой участок по месту жительства и сделал выбор», — отметил Алексей Евгеньевич.