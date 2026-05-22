На окраине Саратова приставы закрыли овощное производство на полмесяца из-за мигрантов

В Саратове овощеводческая фирма поплатилась 14-суточной остановкой производства за нелегалов.

ГУ ФССП по Саратовской области сообщило о нарушении в Гагаринском районе областного центра. Местное предприятие, занимающееся выращиванием овощей в защищённом грунте, незаконно привлекло к работе иностранных граждан.

В ходе проверки выяснилось, что пятеро иностранцев трудились не по специальности, указанной в патентах. Ещё один иностранец вообще не имел разрешения на работу в России.

Суд признал фирму виновной по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к труду иностранцев) и назначил наказание — приостановление деятельности на 14 суток.

Судебные приставы выехали по адресу производства, опечатали двери помещений и под подпись предупредили руководителя об ответственности за досрочное возобновление работы.

Ольга Сергеева