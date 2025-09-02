На Октябрьской в Саратове началось озеленение Фединского спуска

На улице Октябрьской приступили к благоустройству Фединского спуска. Об этом сообщает мэрия города.

Существующие клумбы дополнят многолетними растениями: шалфеем, вейником, очитком, овсяницей, лапчаткой, манжеткой, можжевельником и сосной. Всего высадят более 300 растений.

Летом здесь уже отремонтировали парапеты и установили систему автополива. Представители бизнеса также поддержали инициативу и привели в порядок входные группы своих объектов.

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства одной из ключевых улиц города. Озеленение поможет создать комфортное пространство для отдыха горожан и украсит историческую часть Саратова.