На перерасчет затрат на восстановление авиатехникума в Саратове заложили более 20 млн

Управление капитального строительства объявило тендер на корректировку проекта реставрации с максимальной ценой 20,36 млн рублей.

Исполнителю предстоит пересчитать сметы по текущим ценам, заложить 2% на непредвиденные расходы, обновить инженерные коммуникации, усилить антитеррористическую защиту и обеспечить доступность для маломобильных граждан, а также учесть сезонные факторы и авторский надзор.

Во дворе бывших учебных корпусов планируется вырубка деревьев для монтажа сетей и благоустройства. При этом подчёркивается необходимость максимально сохранить утверждённые экспертизой проектные решения.

Ольга Сергеева