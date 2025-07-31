На пляже «Затон» очистили песок в спортивной зоне

Специалисты провели санитарную обработку территории городского пляжа в микрорайоне Затон.

Акцент сделан на спортивной зоне, где песок очищали:

Ручным способом (удаление мусора, стекла, посторонних предметов);

Механизированно (просеивание песка спецтехникой для глубокой очистки).

Зачем это нужно:

Поддержание санитарных норм;

Профилактика травм у отдыхающих;

Создание безопасных условий для занятий спортом.

—Регулярная обработка песка — обязательная практика. До конца лета планируем охватить все зоны отдыха у воды,— пояснили в комитете благоустройства.