На пляже «Затон» очистили песок в спортивной зоне

Специалисты провели санитарную обработку территории городского пляжа в микрорайоне Затон.
Акцент сделан на спортивной зоне, где песок очищали:
Ручным способом (удаление мусора, стекла, посторонних предметов);
Механизированно (просеивание песка спецтехникой для глубокой очистки).
Зачем это нужно:
- Поддержание санитарных норм;
- Профилактика травм у отдыхающих;
- Создание безопасных условий для занятий спортом.
—Регулярная обработка песка — обязательная практика. До конца лета планируем охватить все зоны отдыха у воды,— пояснили в комитете благоустройства.