На пляже «Затон» очистили песок в спортивной зоне

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Новости Саратова
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Специалисты провели санитарную обработку территории городского пляжа в микрорайоне Затон.

Акцент сделан на спортивной зоне, где песок очищали:
Ручным способом (удаление мусора, стекла, посторонних предметов);
Механизированно (просеивание песка спецтехникой для глубокой очистки).

Зачем это нужно:

  • Поддержание санитарных норм;
  • Профилактика травм у отдыхающих;
  • Создание безопасных условий для занятий спортом.

Регулярная обработка песка — обязательная практика. До конца лета планируем охватить все зоны отдыха у воды,— пояснили в комитете благоустройства.