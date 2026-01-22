На посту зампреда Романа Ковальского сменил его зам Василий Котов

В правительстве Саратовской области назначен новый руководитель аграрного блока.

С 22 января обязанности заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства временно возложены на Василия Котова.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Прежде эту должность занимал Роман Ковальский, который недавно освободил пост по собственному желанию. Котов трудился до этого замом Ковальского.

Напомним, при Ковальском область добилась отличных результатов в растениеводстве. Урожаи за последние несколько лет были рекордными. О причинах ухода успешного министра не сообщается.

Наталья Мерайеф