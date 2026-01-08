На пьяного водителя из Энгельса завели уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против жителя города Энгельс за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Соответствующая информация была распространена пресс-службой Главного управления МВД по Саратовской области в понедельник, 8 января.

Инцидент произошел в ночь на 7 января на улице Тракторная, где правоохранители остановили транспортное средство. В ходе проверки установлено, что 35-летний водитель находился в состоянии опьянения и ранее уже привлекался к ответственности по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ за аналогичное нарушение.

В связи с рецидивом в отношении гражданина возбуждено уголовное производство по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за вождение в пьяном виде лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое же правонарушение.

Ольга Сергеева