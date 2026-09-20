На Радищева развернулась Ярмарка Мастеров

Возле музея А.Н.Радищева местные производители торгуют изделиями ручной работы.

В ассортименте — бижутерия, сумки, игрушки.

«В ярмарке по возможности участвую ежегодно. Я изготавливаю игрушки в честь символа года, сейчас у меня много драконов в ассортименте. Настроение сегодня прекрасное, ведь покупателей много», — отметила Татьяна Бушмина, мастер по созданию игрушек из ваты.

Ярмарка работает в честь Дня города. Сегодня у жителей города последняя возможность порадовать себя ручной работой наших профессионалов.

Фото: Волга-Медиа