На Радищева развернулась Ярмарка Мастеров

Возле музея А.Н.Радищева местные производители торгуют изделиями ручной работы.
В ассортименте — бижутерия, сумки, игрушки.
«В ярмарке по возможности участвую ежегодно. Я изготавливаю игрушки в честь символа года, сейчас у меня много драконов в ассортименте. Настроение сегодня прекрасное, ведь покупателей много», — отметила Татьяна Бушмина, мастер по созданию игрушек из ваты.
Ярмарка работает в честь Дня города. Сегодня у жителей города последняя возможность порадовать себя ручной работой наших профессионалов.
Фото: Волга-Медиа