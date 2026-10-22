На Саратовских ГРЭС и ТЭЦ-5 прошли профориентационные экскурсии для школьников и студентов

Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» провели экскурсии на энергообъекты компании для школьников и студентов. Гостями стали учащиеся школы № 48, лицея прикладных наук имени Д.И. Трубецкова и Саратовского областного химико-технологического техникума.

На площадках Саратовской ГРЭС и ТЭЦ-5 специалисты показали ребятам ключевые этапы производственного цикла: от подачи топлива и водоподготовки до отпуска тепла в городские сети. Особое внимание уделили технологически сложным процессам и контролю параметров работы оборудования.

В регионе уже стартовал отопительный сезон, и учащиеся своими глазами увидели, как подаётся тепло в дома. Ребята узнали, как формируется температурный график отопления и как он меняется в зависимости от погоды – чтобы в домах жителей было комфортно.

Такие экскурсии – это не только знакомство с производством, но и возможность для молодёжи увидеть рабочие будни специалистов и задуматься о карьере в энергетике. Подобные профориентационные мероприятия «Т Плюс» проводит регулярно. Компания заинтересована в привлечении молодёжи в отрасль и подготовке нового поколения энергетиков.