На Славянской площади высадят 1400 саженцев дерена и 46 катальп



Создание «зелёного оазиса» с автоматическим поливом и экогазонами.

Сдержанная цветовая гамма (зелёно-серебристые тона) создаст визуальный комфорт в любое время года. Проект реализуется после расселения аварийных домов на въезде в город — средства выделены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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