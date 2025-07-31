На Славянской площади высадят 1400 саженцев дерена и 46 катальп

Создание «зелёного оазиса» с автоматическим поливом и экогазонами.
Сдержанная цветовая гамма (зелёно-серебристые тона) создаст визуальный комфорт в любое время года. Проект реализуется после расселения аварийных домов на въезде в город — средства выделены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Ключевые работы:
- Инновационный полив
Смонтирована автоматическая система орошения для поддержания растений в идеальном состоянии даже в засушливое лето.
- Экологичные газоны
• Центральная зона: рулонное покрытие (устойчиво к вытаптыванию)
• Периферийные участки: посев микроклевера (не требует частого скашивания, обогащает почву азотом)