На Славянской площади высадят 1400 саженцев дерена и 46 катальп

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Новости Саратова
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Создание «зелёного оазиса» с автоматическим поливом и экогазонами.

Сдержанная цветовая гамма (зелёно-серебристые тона) создаст визуальный комфорт в любое время года. Проект реализуется после расселения аварийных домов на въезде в город — средства выделены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ключевые работы:

  1. Инновационный полив
    Смонтирована автоматическая система орошения для поддержания растений в идеальном состоянии даже в засушливое лето.
  2. Экологичные газоны
    • Центральная зона: рулонное покрытие (устойчиво к вытаптыванию)
    • Периферийные участки: посев микроклевера (не требует частого скашивания, обогащает почву азотом)