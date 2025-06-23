На Соколовой горе в Саратове открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны

В Саратове на территории мусульманского кладбища на Соколовой горе состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Инициатива создания памятного комплекса принадлежит Духовному управлению мусульман Саратовской области.

Мемориал увековечил имена 118 воинов, павших на полях сражений, и тружеников тыла, внесших вклад в Победу многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Их имена стали символом вечной памяти и благодарности.

В завершение церемонии участники вознесли дуа по погибшим воинам и труженикам тыла, после чего состоялось возложение цветов к мемориалу.