На Воскресенском кладбище Саратова установят кенотаф

Памятная стела героям Великой Отечественной войне будет установлена на Воскресенском кладбище Саратова.

В Саратове прошли общественные слушания по установке кенотафа (памятной стелы) на Воскресенском кладбище участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза Валерию Караулову и Ивану Ильеву.

Решение об установке принято после поисковой акции, подтвердившей захоронение героев на этом кладбище, но не нашедшей точного места.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона, кенотаф станет данью памяти и площадкой для патриотических мероприятий в рамках проекта «Помоги найти героя» Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», реализуемого при грантовой поддержке Правительства области.

Ольга Сергеева