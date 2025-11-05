На закупку лекарств для саратовских льготников дополнительно выделят 265 млн рублей

В Саратовской области на дополнительную закупку льготных лекарств направят 265 миллионов рублей.

Соответствующее решение было принято на совещании по корректировке регионального бюджета на 2025 год.

По словам министра финансов Ирины Бегининой, выделенных средств достаточно для обеспечения всех нуждающихся пациентов до конца года.

Напомним, право на бесплатные лекарства имеют амбулаторные больные с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Общий объем финансирования лекарственного обеспечения льготников в 2025 году достигнет 5,6 миллиарда рублей, из которых 4,5 миллиарда составят региональные средства, а остальное — федеральные субсидии.

Наталья Мерайеф