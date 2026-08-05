Началась проверка по факту рабства на саратовских фермах

В Ершовском районе СК проверяет информацию о рабском труде у фермеров.

Следственное управление СК России по Саратовской области начало процессуальную проверку по факту возможного незаконного лишения свободы людей в селе Перекопном Ершовского района. Основанием послужила информация, распространившаяся в социальных сетях: семьи местных скотоводов якобы привлекают граждан к бесплатному труду без оформления договоров и выплаты зарплаты, удерживая их в антисанитарных условиях с применением насилия.

Проверка организована по поручению руководителя регионального СУ СК Дмитрия Костина по ст. 127 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин также взял ситуацию на контроль и потребовал доклада о результатах.

В ведомстве проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств. Не исключено, что в ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ольга Сергеева