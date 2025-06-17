Начался ремонт одной из самых проблемных дорог губернии

Дорога находится в отдаленном районе области – Турковском.

Напомним, ранее на состояние покрытия поступало много жалоб от жителей. В этом году участок автодороги «Турки — Лунино — Марьино» включили в список ремонта по нацпроекту президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».

Дорога соединяет 10 населенных пунктов с районным центром – р.п. Турки. Её протяженность – 45 км. Ранее на 8 км дороги было выполнено устройство слоя износа – асфальтобетонного покрытия. Устройство слоев износа позволяет поддерживать основание покрытия в нормативном состоянии. Ещё 5 км в нормативное состояние приведут в этом году.

На сегодняшний день выполнены работы по восстановлению изношенного покрытия методом холодной регенерации, в результате этой технологии получается прочный асфальтогранулобетонный слой. Поверх него подрядчику предстоит уложить ещё два слоя асфальтобетона.

Отметим, что в разработанной на шесть лет программе дорожных работ ремонт дороги «Турки – Лунино – Марьино» запланирован в течение нескольких лет. Списки на ремонт актуализируются ежегодно в соответствии с выделенным финансированием.

Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства.