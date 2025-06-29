Национальные коллективы области приняли участие в фестивале мордовской культуры в Даньшино

I Национально-фольклорный праздник «Шумбрат, Даньшино» прошел в селе Даньшино Пензенской области в рамках культурной программы Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest».

Мероприятие объединило творческие коллективы из разных регионов России, включая Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Белгородскую области. Саратовскую область представили ансамбль мордовской песни «Лисьмине» (Петровский район) и фольклорная группа «Тюргай» (Советский район).

Гости фестиваля участвовали в хороводах под руководством главной танководницы (так называют людей, которые координируют участников хоровода) России Екатерины Алихановой, посетили фотовыставку Бориса Тишулина «Даньшино – территория возрождения», увидели традиционные мордовские кулачные бои, а также приняли участие в мастер-классах и дегустации блюд мордовской кухни.

Наталья Трошина, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, комментируя мероприятие, отметила:

— «Шумбрат, Даньшино» позволяет ближе познакомиться с историческим наследием народов России и способствует культурному обмену. Такие мероприятия укрепляют межрегиональное сотрудничество, развивают межкультурный диалог и поддерживают традиционные связи. Саратовская область всегда активно участвует в подобных событиях, что подчеркивает наше стремление к сохранению и развитию дружбы народов Поволжья и межрегиональных связей. Стоит отметить, что творческие коллективы из Пензенской области и других соседних регионов тоже активно поддерживают наши проекты.

Напомним, Даньшино – старинное мордовское село в Пензенской области, которое стало местом проведения фестиваля «ДаншиноFest».

В 2018 году фестиваль получил статус Межрегионального фестиваля, в 2020 году – статус Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Фестиваль проводится ежегодно и включает множество культурных мероприятий – от демонстрации музыкально-хореографического народного творчества, показа национальной одежды, организации спортивных состязаний до проведения социокультурных и научных мероприятий (презентации книг, выставки, конференции).