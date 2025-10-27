Над соседними с Саратовской областью регионами ночью сбили 9 БПЛА

В течение прошедшей ночи средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата.

Согласно информации Министерства обороны России, девять из них были сбиты над территориями, граничащими с Саратовской областью: четыре в воздушном пространстве Воронежской области, по два над Оренбургской и Тамбовской областями, и один над Самарской областью.

Ранее в ночь на Саратовскую область поступило предупреждение об угрозе атаки с использованием БПЛА, что привело к временным ограничениям на полеты в аэропорту «Гагарин».

Угроза была отменена в 06:17.

Ольга Сергеева