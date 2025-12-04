За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны на территории России было уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Соответствующая информация опубликована Министерством обороны РФ.

Перехват воздушных целей осуществлялся в воздушном пространстве над рядом субъектов Федерации. Над Крымом было нейтрализовано 21 БПЛА, над Ставропольским краем — 14, над Ростовской областью — 16. Также беспилотники сбивали над Белгородской (7), Брянской (4), Орловской (2), Рязанской (2), Тульской (2), Воронежской (3), Липецкой (1), Нижегородской (1) областями, Краснодарским краем (1) и акваторией Чёрного моря (1). Один аппарат был уничтожен над территорией, обозначенной как «Московский регион».

Отметим, что соседняя с Саратовской — Воронежская область — также подверглась атаке, в ходе которой было уничтожено 3 беспилотника. Саратовский регион неоднократно становился целью аналогичных атак ВСУ. Наиболее масштабный инцидент произошел в ночь на 28 ноября, когда в небе над областью было перехвачено 30 украинских дронов.

Ольга Сергеева