Над «соседом» Саратовской области ночью сбили 3 украинских БПЛА

В ночь на 18 января силами противовоздушной обороны на территории России было перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата.

Данная информация опубликована официальным представителем Министерства обороны РФ.

Три из сбитых дронов были нейтрализованы в небе над Воронежской областью, непосредственно граничащей с Саратовской.

Остальные воздушные цели уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.

Отметим, что воздушные атаки с применением БПЛА на Саратовскую область со стороны ВСУ носят регулярный характер. Во время предыдущего аналогичного инцидента, 16 января, над регионом было сбито четыре беспилотника. Тогда в результате удара жертв и разрушений удалось избежать.

Ольга Сергеева